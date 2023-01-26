Лондон, 26 января, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Жительница Великобритании скончалась от переохлаждения в собственном доме из-за высокой стоимости отопления. Об этом 25 января сообщает издание The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

Барбара Болтон, которой исполнилось 87 лет, была госпитализирована в декабре в связи с сильным переохлаждением. Как было указано в записях в её медицинской карте при поступлении, женщина не могла позволить себе включить отопление в доме. Высокая стоимость отопления превратила его в буквальном смысле в роскошь для множества жителей Британии.

Женщина скончалась от болезни, вызванной переохлаждением, 5 января. Этим случаем заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование причин и обстоятельств произошедшего

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожарная бригада Лондона призывает жителей столицы не поддаваться соблазну начать отапливать дом с помощью дровяной походной печи или мангала из-за опасности отравления угарным газом.