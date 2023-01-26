Токио, 26 января, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Япония успешно запустила ракету с государственным радиолокационным спутником двойного назначения, сообщает 26 января агентство Киодо Цусин.

NASA Ракета-носитель H2A

Ракета-носитель H2A после однодневной задержки из-за плохой погоды стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. Спутник вышел на запланированную орбиту.

Спутник предназначен для круглосуточного наблюдения за военными объектами Северной Кореи, но и может и использоваться для передачи данных в случае стихийных бедствий.

Напомним, что ракета-носитель H2A, производимая компанией Mitsubishi Heavy Industries совершает космические старты с августа 2001 года.