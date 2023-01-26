Якутск, 26 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Тела двух взрослых и ребёнка были найдены на месте пожара в частном доме в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 07:45 по местному времени (01:45 мск). Пожар произошёл в частном доме, расположенном в селе Майя на улице Энергетиков.

Бригады пожарных прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после получения сигнала. В доме наблюдалось густое задымление, площадь пожара составляет 42 кв. метра. Борьба с огнём осложняется низкой температурой воздуха (около -47 градусов) и обрушением кровли.

В ходе проведения проливки и разборки завалов на месте пожара были найдены тела двоих взрослых и одного ребёнка. Личности погибших устанавливаются. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 2022 год в результате пожаров в жилых домах в России пострадали около шести тысяч человек.