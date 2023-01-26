Вашингтон, 26 января, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Германия сможет взять на себя ответственность за «политику безопасности» только в случае поддержки со стороны США, сообщает газета Politico со ссылкой на мнение американских чиновников и экспертов.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

По их утверждениям, Берлин согласился передать свои танки Киеву после того, как Соединенные Штаты решились поставить киевскому режиму американские боевые машины Abrams («Абрамс»). Собеседники агентства назвали такой исход «позитивным» для Германии.

Они пояснили, что в указанном случае немецкий канцлер Олаф Шольц получил выгоду, поскольку сумел подтолкнуть США прислушаться к позиции Берлина. Вместе с тем эксперты полагают, что речь идет о краткосрочном процессе.

Источники Politico также утверждают, что подобная ситуация имела место в рамках отказа Германии от участия в проекте газопровода «Северный поток-2». Они напомнили, что президент США Джо Байден своими действиями тогда прикрыл Шольца и помог ему выйти из «геополитического тупика».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Джо Байден и Олаф Шольц должны на некоторое время «остановить тиканье ядерных часов». Он отметил, что лидерам США и ФРГ следует понять, что «их украинская стрелка давно заржавела».