Москва, 26 января, 2023, 06:20 — ИА Регнум. С момента начала СВО страны Запада и некоторые дальневосточные союзники США выслали почти шесть сотен российских дипломатов, сообщает 26 января ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Больше всего российских дипломатов было выслано из Болгарии — 83. Там же произошла и самая массовая единовременная высылка — 70 человек. Также в числе «лидеров» по высылке находятся Польша (45), Германия (40), Словакия и Франция (по 35), Словения (33), Италия (30), США (28).

В общей сложности, российские дипломаты были объявлены персонами нон-грата в 29 странах Европы, в США и Японии. Также были выдворены 19 сотрудников постпредства России при ЕС.

Всего, начиная с февраля 2022 года, было выдворено 574 российских дипломата. Высылки дипломатов происходили под различными предлогами, как из-за российской политики в отношении Украины, так и по обвинениям в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.