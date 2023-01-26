Херсон, 26 января, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Агентов для саботажа и антироссийских акций вербует путём подкупа и шантажа Служба безопасности Украины (СБУ) среди населения Херсонской области. Об этом 26 января рассказал задержанный в ходе оперативных мероприятий житель региона Андрей в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как утверждает задержанный, он сотрудничал с СБУ, опасаясь за жизнь и здоровье своих детей, которые проживают на территории, оккупированной Киевом. По словам Андрея, ему дали деньги для приобретения флагов и транспарантов с целью организации антироссийских митингов. Кроме того, сотрудник СБУ выдал ему деньги на организацию акций протеста учителей против внедрения в школах российской образовательной программы.

Как пояснил Андрей, завербовавший его сотрудник СБУ обещал ему денежное вознаграждение и одновременно угрожал убить его детей в случае отказа выполнять поставленные задачи. Однако обещанное вознаграждение сотрудник СБУ своему агенту так и не отправил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении российскими силовиками канала финансирования СБУ организации терактов в Херсонской области.