Токио, 26 января, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Местонахождение главаря бандитской группировки, совершившей более 30 ограблений, вычислили сотрудники правоохранительных органов в Японии. Об этом 26 января сообщила газета Yomiuri Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Отмечается, что полиция, изучив историю звонков, поступивших подельникам главаря, пришла к выводу, что один из телефонных номеров принадлежит главарю преступной группировки. Так как звонки поступали с территории Филиппин, сотрудники полиции Японии планируют предложить своим филиппинским коллегам провести совместную операцию по обезвреживанию главаря бандитов.

Уточняется, что банда нанимала подельников через социальные сети и мессенджеры. Преступники объединялись в группы и грабили магазины. В большинстве случаев от действий банды страдали ювелирные магазины, куда преступники проникали, предварительно разбив витрину.

Кроме того, банда проникала в частные дома, где нападала на владельцев и забирала у них ценности. В январе в результате нападения грабителей была убита 90-летняя жительница Токио.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте лидера сицилийской преступной группировки «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро.