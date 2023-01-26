Киев, 26 января, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Киевский городская рада собирает предложения по переименованию ещё 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с Россией и «советским прошлым», сообщает 25 января пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

Секретарь городской рады Владимир Бондаренко заявил, что в украинской столице необходимо переименовать абсолютно все объекты, связанные, так или иначе, с Россией и Советским Союзом.

В список городских объектов, которые намереваются переименовать, частности, входят: улицы Блока, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Пржевальского, Лермонтовская, Отто Шмидта, Гвардейская, Воздухофлотский проспект, парк имени Пушкина, сквер имени Чкалова.

Напомним, что за последний год в Киеве уже переименовали 237 топонимов.