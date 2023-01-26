Берн, 26 января, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Исполнительный директор швейцарской компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил в интервью немецкой газете Zeit, что лично встречался с президентом России Владимиром Путиным и разговаривал с ним о ситуации на Украине сразу после начала специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он заявил, что спрашивал российского лидера о целях властей РФ. Так, Варниг пытался выяснить, почему ВС России действуют не только в Донбассе, но и приблизились к Киеву.

По словам исполнительного директора, Путин ответил ему, что это является государственной тайной. Варнинг также рассказал, что в Германии его все игнорируют, а банковские счета блокированы.

Кроме того, исполнительный директор утверждает, что президент России предложил ему вместе с семьей перебраться в Москву, но он отказался. Помимо этого, Путин также пригласил Варнинга к себе в гости на несколько дней. Исполнительный директор уточнил, что он «еще не принял решения» по этой поездке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии было объявлено, что процесс банкротства компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», приостановлен до января 2023 года.