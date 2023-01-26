Киев, 26 января, 2023, 05:37 — ИА Регнум. В Киеве на базе лесопаркового хозяйства заработало оборудование для заготовки древесины для нужд пунктов обогрева, сообщает 26 января пресс-служба городской администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

В Дарницком лесопарке работает станок для раскалывания древесины, благодаря которому из сухостойных и поврежденных деревьев заготавливают дрова. Запасы древесины будут использоваться в пунктах обогрева при необходимости в случае длительного отключения электроэнергии в украинской столице.

Мощный финский дровокол позволяет заготовить 20 куб. м колотых дров в смену — за треть суток. Для выработки аналогичного объёма вручную потребовалось бы 5 рабочих дней и 10 работников.

Напомним, что в Киеве открыт 531 пункт для обогрева.