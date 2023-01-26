Донецк, 26 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Киевские боевики за сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 16 фактов обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР. Под огнём киевских боевиков оказались районы шести населённых пунктов ДНР: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский, Центрально-городской районы), Широкая Балка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.

Обстрелы велись ВСУ из артиллерии калибром 155 мм. Всего было выпущено 75 снарядов. На горловском направлении зафиксировано девять обстрелов, на донецком направлении — шесть обстрелов, на ясиноватском направлении — один обстрел.

В результате обстрелов со стороны киевских боевиков ранения получили трое мирных жителей: двое в Горловке и один в Александровке, повреждены семь жилых строений в этих же населённых пунктах и четыре объекта инфраструктуры.