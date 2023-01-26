Киев, 26 января, 2023, 05:07 — ИА Регнум. По объектам в украинской столице нанесли удары российские беспилотники, сообщает 26 января тг-канал «Реальный Киев».

Luc Viatour Взрыв

На видеозаписи, размещённой в тг-канале, в ночном небе слышен громкий и характерный звук работы двигателя дрона-камикадзе, напоминающий звук движущегося мопеда.

Через некоторое время последовал оглушительный взрыв. Предположительно, беспилотнику удалось поразить цель.

Тг-канал киевской мэрии в 01:02 мск сообщил об объявлении в столице воздушной тревоги и призвал население укрыться в бомбоубежищах.