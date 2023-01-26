Вашингтон, 26 января, 2023, 04:52 — ИА Регнум. «Множество проблем», характерных для американского танка M1 Abrams назвал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор 25 января в эфире канала Judging Freedom в социальных сетях.

7th Army Training Command Танк M1A2 Abrams

Основной проблемой военный эксперт назвал газотурбинный двигатель, установленный на танке. Макгрегор назвал этот двигатель «катастрофой» по целому ряду причин.

Как пояснил Макгрегор, газотурбинный двигатель, установленный на танке M1 Abrams изначально был предназначен для самолётов, то есть, для использования в воздушном пространстве, а не на земле. Из-за этого у него большой расход топлива и он уязвим для грязи, песка и прочего.

«Получается, у нас на танке стоит этот турбодвигатель, который разгоняет машину до 50-60 миль в час в направлении противника», — отмечает Макгрегор, уточняя, что данный показатель не из тех, которые требуются на поле боя.

Кроме того, Макгрегор напомнил заявление замминистра обороны США Колина Каля, который прямо указал на неэкономичность танка M1 Abrams и очень высокие требования по техобслуживанию. По мнению Каля, с которым согласился и Макгрегор, танки слишком сложны для украинцев и вряд ли смогут им помочь переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

«У M1 Abrams просто множество проблем — не думаю, что люди хотели бы видеть его в действии из-за страха опозориться», — сделал вывод Макгрегор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом подтвердил передачу Украине 31 танка M1 Abrams.