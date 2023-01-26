Париж, 26 января, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Новые возможные санкции против российской атомной отрасли в случае их принятия ударят бумерангом по самому Западу, пишет обозреватель Патрис Браво в статье для французского издания AgoraVox.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Автор публикации отметил, что РФ является мировым поставщиком уникальных технологий по обогащению урана и крупнейшим экспортером этого вида топлива. Он напомнил, что в прошлом году Франция значительно увеличила закупки урана у России, но пока не ясно, хватит ли французским АЭС энергоносителей при введении антироссийских ограничений.

Кроме того, по информации Браво, импорт урана из РФ нарастили и Соединенные Штаты. Они купили у России в 2021 году 550 тонн за $645 млн. Примерно на такую же сумму США выделили на закупку этого вида топлива у РФ с января по октябрь 2022 года.

Обозреватель также сообщил, что, по оценкам специалистов, Россия имеет 42% мировых мощностей по переработке урана. Браво добавил, что новые санкции могут и вовсе не оказать существенного влияния на российскую атомную отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября издание Politico написало о том, что ядерная энергетика России может не попасть под санкции ЕС, поскольку этот шаг может привести к серьезной проблемам в энергетической системе Евросоюза.