Донецк, 26 января, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Боевая машина пехоты (БМП) киевских боевиков подорвалась на мине, которая была установлена украинскими военнослужащими из-за опасений наступления российских войск в ДНР. Об этом 26 января сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Разведчики 1-й Славянской бригады оценили подготовку мобилизованных территориальной обороны Украины как слабую. В частности, из страха перед наступлением российских войск, киевские военные расставляют мины хаотично. Кроме того, бойцы ВСУ забывают составлять карточки минирования предназначенные для понимания, где расположены опасные участки.

Российский оператор беспилотника, наблюдавший за позициями противника, зафиксировал подрыв БПМ киевских боевиков на одной из своих же мин. При этом мина была установлена на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника. Оператора удивило поведение механика-водителя, который остался жив, но немедленно сбежал, не предпринимая никаких попыток спасти личный состав в отделе десанта.