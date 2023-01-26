БМП киевских боевиков подорвалась на своей же мине
Киевские боевики забывают составлять карты минирования и подрываются на своих же минах
Донецк, 26 января, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Боевая машина пехоты (БМП) киевских боевиков подорвалась на мине, которая была установлена украинскими военнослужащими из-за опасений наступления российских войск в ДНР. Об этом 26 января сообщает РИА Новости.
Разведчики 1-й Славянской бригады оценили подготовку мобилизованных территориальной обороны Украины как слабую. В частности, из страха перед наступлением российских войск, киевские военные расставляют мины хаотично. Кроме того, бойцы ВСУ забывают составлять карточки минирования предназначенные для понимания, где расположены опасные участки.
Российский оператор беспилотника, наблюдавший за позициями противника, зафиксировал подрыв БПМ киевских боевиков на одной из своих же мин. При этом мина была установлена на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника. Оператора удивило поведение механика-водителя, который остался жив, но немедленно сбежал, не предпринимая никаких попыток спасти личный состав в отделе десанта.