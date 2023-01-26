Лондон, 26 января, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Британские власти не вынашивают планов по передаче своих военных самолетов киевскому режиму, боясь эскалации на украинской территории, 25 января написала газета Telegraph со ссылкой на источники.

Ronnie Macdonald Eurofighter Typhoon FGR4 7

В Лондоне также считают, что обучение киевских боевиков применению истребителей Typhoon может затянуться на годы из-за того, что ВСУ летают на самолетах советского образца.

Один из источников издания предположил, что ряд стран, включая Польшу, могли бы поставить Киеву свои боевые машины, которые были разработаны еще в эпоху СССР.

Кроме того, Telegraph сообщает, что Британия изучают вариант оправки на Украину высокоточных ракет большей дальности. Вместе с тем источники утверждают, что в настоящее время такой вопрос «не поднимается».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Владимир Зеленский заявил, что ждет от стран Запада поставки истребителей и дальнобойных ракет после решения согласовать передачу Киеву танков.