Британия опасается последствий передачи самолетов Киеву
Telegraph: Британия не планирует передавать самолеты Украине из-за опасений эскалации
Лондон, 26 января, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Британские власти не вынашивают планов по передаче своих военных самолетов киевскому режиму, боясь эскалации на украинской территории, 25 января написала газета Telegraph со ссылкой на источники.
В Лондоне также считают, что обучение киевских боевиков применению истребителей Typhoon может затянуться на годы из-за того, что ВСУ летают на самолетах советского образца.
Один из источников издания предположил, что ряд стран, включая Польшу, могли бы поставить Киеву свои боевые машины, которые были разработаны еще в эпоху СССР.
Кроме того, Telegraph сообщает, что Британия изучают вариант оправки на Украину высокоточных ракет большей дальности. Вместе с тем источники утверждают, что в настоящее время такой вопрос «не поднимается».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Владимир Зеленский заявил, что ждет от стран Запада поставки истребителей и дальнобойных ракет после решения согласовать передачу Киеву танков.