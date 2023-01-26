Олбани, США, 26 января, 2023, 04:32 — ИА Регнум. В Академии торгового флота США (USMMA) в Кингс-Пойнте была прикрыта занавеской большая картина на библейскую тему с изображением Иисуса Христа, сообщает 25 января телеканал Fox News.

U.S. Coast Guard Картина с Христом в Академии торгового флота США

Картина, изображающая Христа, идущего по водам, была занавешена после того, как в адрес начальника академии поступила жалоба от «Военного фонда религиозной свободы». Глава фонда назвал картину «сектантской и иллюстрирующей превосходство Христа» и, ссылаясь на недовольство 18 посетителей академии различных вероисповедований, потребовал убрать её из места всеобщего доступа.

Руководство академии заявило, что из-за очень большего размера картины, её невозможно разместить где-нибудь ещё на территории учебного заведения, и поэтому лучше её поместить за занавеску. Тем самым, она не будет оскорблять ничьих чувств, а желающие посмотреть на неё, могут свободно зайти за занавеску.

Напомним, что политкорректность в США принимает всё более и более крайние формы.