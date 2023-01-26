Москва, 26 января, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом 26 января сообщило американское диппредставительство в РФ в своём телеграм-канале.

azatutyun.am Линн Трейси

Посольство России в США опубликовало фотографию Трейси, прибывшей в один из аэропортов Москвы.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — гласит подпись под фотографией.

Линн Трейси стала первой женщиной в истории США, назначенной на должность посла в России. Дипломат уже работала в американской дипмиссии в Москве — в период с 2014 по 2017 год она занимала пост замглавы посольства США. Отмечается, что Трейси свободно владеет русским языком.

На пост американского посла в России Трейси утвердил сенат Конгресса США в декабре 2022 года. На слушаниях в комитете о иностранным делам сената Конгресса США Трейси подтвердила приверженность санкционной политике Вашингтона в отношении Москвы.