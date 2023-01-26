ФСБ обнародовала материалы о жестокости поляков в Освенциме
Из документов ФСБ следует, что поляки принимали активное участие в убийствах и грабежах в Освенциме
Освенцим, Польша, 26 января, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Поляки принимали активное участие в грабежах и убийствах узников концлагеря Освенцим, сообщает 26 января РИА Новости. Это следует из документов, обнародованных Федеральной службой безопасности России.
Было опубликован рассказ советского офицера, уроженца Украины, попавшего в плен и содержавшегося в Освенциме. По его словам, чудовищный режим в лагере поддерживался, в значительной степени, усилиями старшими бараков и старшими рабочими команд (капо). Они формировались из немцев и поляков, осуждённых за убийства, бандитизм и грабежи.
Каждый капо перед началом работ получал задачу уничтожить определённое количество заключённых. Что капо и делали с большим усердием. Пайки замученных узников приспешники лагерной администрации присваивали себе.
Напомним, что 27 января 1945 года концлагерь Освенцим был освобождён солдатами Красной армии, и находившиеся там заключённые были спасены. В этом году польские власти демонстративно не пригласили российских представителей на памятные мероприятия в Освенциме.