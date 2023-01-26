Освенцим, Польша, 26 января, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Поляки принимали активное участие в грабежах и убийствах узников концлагеря Освенцим, сообщает 26 января РИА Новости. Это следует из документов, обнародованных Федеральной службой безопасности России.

Советские солдаты выводят освобождённых узников концлагеря Освенцим. 1945

Было опубликован рассказ советского офицера, уроженца Украины, попавшего в плен и содержавшегося в Освенциме. По его словам, чудовищный режим в лагере поддерживался, в значительной степени, усилиями старшими бараков и старшими рабочими команд (капо). Они формировались из немцев и поляков, осуждённых за убийства, бандитизм и грабежи.

Каждый капо перед началом работ получал задачу уничтожить определённое количество заключённых. Что капо и делали с большим усердием. Пайки замученных узников приспешники лагерной администрации присваивали себе.

Напомним, что 27 января 1945 года концлагерь Освенцим был освобождён солдатами Красной армии, и находившиеся там заключённые были спасены. В этом году польские власти демонстративно не пригласили российских представителей на памятные мероприятия в Освенциме.