Тула, 26 января, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Телеграм-канал «112» опубликовал видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни девяти человек в Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На кадрах демонстрируется работа спасателей, которые пытаются извлечь тела из поврежденного микроавтобуса, перевернувшегося в результате аварии. Машина превратилась в груду искореженного металла.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Ленинском районе Тульской области столкнулись грузовая фура и микроавтобус Volkswagen Transporter.