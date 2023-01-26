В Сети появились кадры с места ДТП с девятью погибшими в Тульской области
В Сети появилась видеозапись с места аварии с девятью погибшими на трассе в Тульской области
Тула, 26 января, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Телеграм-канал «112» опубликовал видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни девяти человек в Тульской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
На кадрах демонстрируется работа спасателей, которые пытаются извлечь тела из поврежденного микроавтобуса, перевернувшегося в результате аварии. Машина превратилась в груду искореженного металла.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Ленинском районе Тульской области столкнулись грузовая фура и микроавтобус Volkswagen Transporter.