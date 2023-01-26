Киев, 26 января, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Истребителей и дальнобойных ракет ждёт от стран Запада глава киевского режима Владимир Зеленский, дождавшийся объявления о поставках Киеву танков от западных стран. Соответствующее заявление Зеленский сделал 25 января в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский рассказал о переговорах с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, Столтенберг обещал открыть поставки дальнобойных ракет для Украины, а в будущем выйти на поставки военных самолётов.

Накануне Зеленский сообщил, что обсуждал со Столтенбергом расширение поставок танков, а также «принципиально новых видов вооружений» для Украины, а также вопрос интеграции страны в НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве намерены убеждать страны НАТО поставить ВСУ истребители западного производства.