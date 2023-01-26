Москва, 26 января, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Крупнейший в России комплекс по производству деталей для авиационных двигателей появится в Москве, пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Двигатель

На реализацию этой инициативы планируется направить 35 млрд рублей. В издании уточнили, что в настоящее время проходит завершающий этап утверждения проектной документации.

В комплекс будут интегрированы входящие в состав Объединенной двигателестроительной корпорации компании — ПК «Салют» и Московское машиностроительное предприятие (ММП) имени В. В. Чернышева.

Базовой площадкой для него станет территория «Салюта» на проспекте Буденного в Восточном административном округе российской столицы. На это место также переедет производство ММП, которое находится в Тушино (Северо-Западный административный округ Москвы).

На новых линиях будут выпускаться детали для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8, а также для двигателей ВК-650В и ВК-1600В, используемых в вертолетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что государство выделит на расширение производства авиационных двигателей около 44 млрд рублей.