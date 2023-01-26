Освенцим, Польша, 26 января, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ польских властей пригласить российских представителей на памятные мероприятия, посвящённые освобождению концлагеря Освенцим, попытками переписать историю на новый лад. Российский дипломат написала об этом 25 января в своём телеграм-канале.

Заключённые Освенцима после освобождения. 1945

До 2021 года в программу памятного мероприятия традиционно входило выступление российского посла в Польше. Однако, как пишет Захарова, в прошлом году российским дипломатам впервые не было предоставлено слово. А затем под совершенно надуманным предлогом и в одностороннем порядке польская сторона закрыла постоянно действующую в Освенциме российскую музейную экспозицию.

Сейчас, по словам Захаровой, поведение польских властей дошло до самой крайней степени лицемерия и Варшава вообще не пригласила на мероприятия представителей страны, чьи воины и освободили Освенцим.

Захарова считает, что проблемы с польской стороной начались ещё в 2004 году, когда дирекция музейного комплекса предъявила претензии к российской экспозиции из-за того, что выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939–1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР.

«Как бы ни ухищрялись наши европейские «непартнёры» в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», — заключила Захарова.

Напомним, что представителей России польские власти демонстративно не пригласили на памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим Красной армией.