Вашингтон, 26 января, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Должность главы Пентагона и имя премьер-министра Великобритании исказил президент США Джозеф Байден и заявил о противодействии стран Запада «жестокой агрессии Украины». Все курьёзы произошли во время выступления американского лидера 25 января в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Вместе с союзниками и партнерами мы направили более 3 тыс. бронемашин с 8 тыс. артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов и более 50 новейших реактивных систем залпового огня. И я отправил средства противовоздушной обороны. Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины», — заявил глава Белого дома, тут же уточнив, что такая ситуация возникла из-за России.

Коснувшись темы о предстоящих поставках Киеву танков M1 Abrams, Байден указал, что в проработке связанных с поставками вопросов принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и «военный министр» Ллойд Остин. На самом деле Остин занимает должность главы Пентагона, но американский лидер не смог сразу этого вспомнить.

Затем, говоря о консультациях с лидерами стран Европы, президент США исказил фамилию премьер-министра Великобритании Риши Сунака и назвал его Сануком. Такой казус происходит с Байденом уже не в первый раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «ляпы» и оговорки Байдена в США считают признаком серьёзных проблем со здоровьем, которые недопустимы для главы Белого дома, так как ставят под угрозу безопасность страны.