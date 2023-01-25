Киев, 26 января, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Киев будет убеждать страны НАТО поставить ВСУ истребители западного производства, заявил агентству Reuters советник министра обороны киевского режима Юрий Сак.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По его словам, такой шаг должен последовать после одобрения передачи Украине танков. Сак подчеркнул, что Киев собирается требовать у Запада не только американские истребители F-16, но и боевые машины четвертого поколения.

Советник отметил, что, если у ВСУ будет такое вооружение, то киевские боевики якобы получат большое преимущество. Представитель режима Владимира Зеленского также напомнил, что ранее западные страны не желали оправлять на Украину тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки, но поменяли свою позицию.

Сак выразил мнение, что киевский режим может рассчитывать на получение любого вооружения, за исключением ядерного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что нидерландское правительство планирует изучить возможность передачи Киеву истребителей F-16. 13 января министр обороны киевского режима Алексей Резников заявил, что Украина уже де-факто является членом НАТО.