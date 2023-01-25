Берн, 26 января, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Президент Швейцарии Ален Берсе высказался против возможности реэкспорта швейцарского оружия на Украину, сообщает 25 января телеканал RTS.

Флаг Швейцарии

Берсе заявил о том, что сейчас не время менять правила, определяющие нейтралитет страны, а, наоборот, необходимо сохранять приверженность основам. Поэтому, как считает президент, Швейцарии не следует давать разрешения на реэкспорт своего оружия на Украину.

Берсе сказал, что в нынешней сложной ситуации на международной арене надо быть чрезвычайно осторожными в вопросах экспорта и реэкспорта оружия. По его мнению, Швейцария не должна терять свой исторический нейтралитет и оказываемое ей международное доверие ради экспорта оружия, который всё равно не будет оказывать существенного влияния на исход боевых действий.

Напомним, что 24 января комиссия по международным делам швейцарского парламента высказалась за снятие запрета на реэкспорт швейцарского оружия на Украину.