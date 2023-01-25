* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 26 января, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях, принадлежащих корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут восстановлены в течение ближайших недель. Об этом 25 января сообщил новостной портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщил порталу президент корпорации по глобальным вопросам Ник Клегг, восстановить учётные записи Трампа немедленно не представляется возможным. По словам Клегга, техническим специалистам понадобится время для разработки некоторых функций специально для аккаунтов экс-президента США.

Клегг уточнил, что новые функции необходимы для ограничения сообщений определённой тематики или рекламных возможностей, если это потребуется в будущем.

Напомним, аккаунты Трампа в социальных сетях, принадлежащих корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были заблокированы на два года после штурма сторонниками политика, несогласными с результатами президентских выборов, Капитолия в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп намерен возобновить деятельность в социальных сетях перед выборами президента США в 2024 году.