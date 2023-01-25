Киев, 26 января, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Взрывы произошли в ночь на 26 января сразу на территориях, оккупированных киевским режимом, сообщает киевское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации СМИ, они были слышны в Днепропетровске, Херсоне, а также в городе Вольнянске Запорожской области. Кроме того, агентство УНИАН распространило информацию о взрывах на территории Харьковской области.

Издание «Страна» передает о том, что в Днепропетровске зафиксирован прилет снаряда, после которого началось задымление. В Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Одессе произошел взрыв на подстанции, что привело к ее возгоранию и частичному повреждению инфраструктуры компании, которая отвечает за снабжение водой, теплом и электроэнергий. 25 января телеграм-канал «Политика страны» распространил информацию о взрыве в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима.