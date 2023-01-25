Шарлотт, США, 26 января, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Нательная видеокамера спасла полицейского в штате Северная Каролина от неминуемой смерти, сообщает 25 января телеканал Fox News.

Полицейское управление города Шарлотт Нательная видеокамера с застрявшей в ней пулей

Полицейский патруль получил ордер на арест женщины и прибыл к ней в дом. Когда полицейские стали подниматься по лестнице на второй этаж, женщина неожиданно открыла по ним огонь из пистолета.

Пуля, выпущенная практически в упор, попала впереди идущему полицейскому в нательную видеокамеру и застряла в ней.

Ответным огнём женщина была тяжело ранена. Её доставили в больницу, но там она почти сразу скончалась.