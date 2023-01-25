Богота, 26 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Двое колумбийцев погибли в зоне специальной военной операции, участвуя в боях против России на стороне киевских боевиков, 25 января сообщило на своем сайте министерство иностранных дел Колумбии.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В ведомстве уточнили, что колумбийские граждане с декабря служили в 49-м пехотном батальоне ВСУ. Сражение, в результате которого они погибли, состоялось 18 января.

В МИД также отметили, что опознание тел родственниками боевиков еще не проводилось. Проводится процедура по их доставке в Колумбию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года колумбийские власти объявили, что направят в одну из европейских стран специалистов по минному делу для обучения боевиков ВСУ. 17 января командир группы «Викинг» Западного военного округа заявил, что Киев, вербуя наемников, обманывает их, выставляя российских военных «толпой дебилов», доевших ежей и «воюющих в штыковую».