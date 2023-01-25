Москва, 26 января, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал двойственной позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам, сообщает 25 января сайт ОКР.

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«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!», — заявил Поздняков.

Президент ОКР считает, что заявление МОК — это попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. «Голос здравого смысла был услышан», — сказал Поздняков.

Однако, по словам президента ОКР, Москва по-прежнему категорически не согласна с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и снова предлагаются как условие возвращения на международную арену.

Поздняков заявил, что приоритетом ОКР является обеспечение прав и интересов российских спортсменов. И, исходя из них, будет сделана юридическая оценка последнего заявления МОК.

Напомним, что 25 января МОК допустил возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, но только в «нейтральном» статусе и при условии не поддержки проводимой Россией СВО.