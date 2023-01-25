Лиссабон, 26 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Киевский режим может получить танки Leopard от Португалии через два-три месяца, заявил португальский министр иностранных дел Жуан Гомеш Карвинью, 25 января передал телеканал SIC Noticias.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По словам главы ведомства, речь идет о технологически продвинутой технике, на освоение которой потребуются недели. Он отметил, что все будет зависеть от обучения киевских боевиков.

Карвинью подчеркнул, что окончательного решение по отправке танков Киеву еще не принято. Он добавил, что также не определен размер финансирования этой программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января глава белого дома Джо Байден объявил, что США поставят 31 танк М1 Abrams для ВСУ.