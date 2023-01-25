В МИД России прокомментировали решение ЮНЕСКО о центре Одессы
В МИД России указали ЮНЕСКО на истинный источник угрозы для исторического центра Одессы
Москва, 26 января, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Единственной угрозой для исторического центра Одессы на сегодняшний день является киевский режим, сносящий памятники основателям и защитникам города. Об этом сказано в заявлении МИД России, опубликованном в телеграм-канале ведомства в ответ на решение ЮНЕСКО о признании исторического центра Одессы объектом исторического наследия под угрозой.
Глава организации Одри Азуле пояснила, что этот шаг был предпринят для защиты Одессы «от более масштабных разрушений».
В МИД России отметили, что решение было подготовлено и принято ЮНЕСКО наспех, без проведения необходимых экспертиз и соблюдения действующих высоких стандартов организации.
«Уточнения при этом требует тот факт, что единственную угрозу имеющему богатую историю городу представляет националистический режим на Украине, на системной основе уничтожающий памятники великим основателям и защитникам Одессы — Императрице Екатерине Второй, ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову», — указано в заявлении МИД России в ответ на решение ЮНЕСКО.
Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что размещение и использование киевским режимом военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы требует отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО. Тем не менее в организации об этом по неясной причине предпочли не вспоминать.