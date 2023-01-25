Москва, 26 января, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Единственной угрозой для исторического центра Одессы на сегодняшний день является киевский режим, сносящий памятники основателям и защитникам города. Об этом сказано в заявлении МИД России, опубликованном в телеграм-канале ведомства в ответ на решение ЮНЕСКО о признании исторического центра Одессы объектом исторического наследия под угрозой.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Глава организации Одри Азуле пояснила, что этот шаг был предпринят для защиты Одессы «от более масштабных разрушений».

В МИД России отметили, что решение было подготовлено и принято ЮНЕСКО наспех, без проведения необходимых экспертиз и соблюдения действующих высоких стандартов организации.

«Уточнения при этом требует тот факт, что единственную угрозу имеющему богатую историю городу представляет националистический режим на Украине, на системной основе уничтожающий памятники великим основателям и защитникам Одессы — Императрице Екатерине Второй, ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову», — указано в заявлении МИД России в ответ на решение ЮНЕСКО.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что размещение и использование киевским режимом военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы требует отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО. Тем не менее в организации об этом по неясной причине предпочли не вспоминать.