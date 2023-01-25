Москва, 26 января, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность участия отдельных российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении ими ряда жёстких условий, сообщается 25 января в пресс-релизе МОК.

Gzzz Штаб-квартира МОК

В частности, спортсмены могут участвовать в соревнованиях исключительно в «нейтральном» статусе, никоим образом не представляя своё государство. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать СВО и полностью соблюдать все антидопинговые правила.

МОК особо подчеркнул, что в случае нарушения этих требований, российские и белорусские спортсмены, уже допущенные к соревнованиям, будут немедленно от них отстранены.

МОК подтвердил все уже действующие против России и Белоруссии санкции и даже намекнул на возможность их дальнейшего усиления.

С другой стороны, МОК призвал все международные федерации и национальные олимпийские комитеты оказывать всяческую поддержку украинским спортсменам.

Напомним, что после начала СВО Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.