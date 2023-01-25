Вашингтон, 26 января, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Производитель целлюлозно-бумажной продукции из США International Paper решила продать российским партнерам свою долю в группе «Илим», которая составляет 50%, сообщается на сайте компании.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Организация хочет выручить в рамках этого контракта $484 млн. В International Paper отметили, что сделку должны одобрить регулирующие органы России.

Кроме того, компании предложили продать 2,39% от своей доли в еще одном совместном проекте. За нее International Paper может получить $24 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января производитель электрооборудования из Франции Legrand объявил, что уйдет с российского рынка из-за «сложившихся обстоятельств».