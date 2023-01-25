Москва, 26 января, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Инфляция в России в годовом выражении несколько снизилась, сообщает 25 января Министерство экономического развития РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, в период с 17 по 26 января инфляция продолжила снижаться до 11,49% по сравнению c 11,57% неделей ранее.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров (+0,02%) в основном за счёт возобновившегося снижения цен на электро — и бытовые приборы.

На продовольственные товары рост цен ускорился (+0,27%) при повышении темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе услуг инфляция возобновилась (+0,13%) преимущественно за счёт роста цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги санаториев).

В целом за неделю, с 17 по 26 января, потребительские цены в стране выросли на 0,14%.