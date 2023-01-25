Абуджа, 26 января, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Как минимум 27 животноводов погибли, получили ранения в результате взрыва бомбы в центральной части Нигерии. Об этом 25 января сообщает Agence France-Presse (AFP).

Уточняется, что взрыв бомбы произошёл в деревне Рукуби, расположенной на границе нигерийских штатов Насарава и Бенуэ. В этом месте в момент взрыва находились несколько десятков животноводов, пригнавших скот.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Как заявил комиссар полиции штата Насарава Маияки Мухаммед Баба, при взрыве погибли 27 животноводов вместе с несколькими головами скота. Кроме того, в результате взрыва пострадало много людей, а число погибших может возрасти, так как многие пострадавшие получили тяжёлые ранения. Также комиссар полиции отметил, что в районе взрыва продолжается поисково-спасательная операция, специалисты-взрывотехники расследуют причины взрыва.

Отмечается, что представитель местной ассоциации животноводов Лавал Дано, ссылаясь на данные, полученные от очевидцев, предположил, что причиной взрыва мог быть воздушный удар. По мнению Дано, удар с воздуха могли нанести нигерийские военные. Представитель животноводов призвал тщательно расследовать обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооруженные боевики похитили более 30 человек с железнодорожной станции в штате Эдо, расположенном на юге Нигерии.