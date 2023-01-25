Киев, 26 января, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Киевский режим намерен предоставить свою газовую инфраструктуру для нужд европейских стран, сообщает 25 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Украина приняла участие в заседании европейского Энергетического сообщества по платформе совместных закупок газа. Основным вопросом повестки дня стали совместные закупки природного газа для покрытия потребностей стран ЕС и минимизации зависимости от российского топлива.

В своем обращении к участникам заседания заместитель министра энергетики Николай Колесник подчеркнул, что Украина является активным участником этой Платформы, так как имеет одни из самых мощных в Европе газовых хранилищ. Они могут обеспечить хранение значительных резервов газа для нужд европейских стран. Кроме того, мощная разветвленная газовая инфраструктура Украины способна обеспечивать реверсные потоки из «стран-партнёров» для повышения надежности газоснабжения нуждающихся в них государств.

«Сегодняшняя встреча стала очередным шагом к выработке совместного плана действий по дальнейшему продуктивному партнерству в обеспечении надежного газоснабжения европейского региона и избавлении Европы от российского газового шантажа», — заявил украинский чиновник.

Напомним, что страны ЕС пытаются минимизировать закупку российского газа и перейти к другим источникам газоснабжения.