Одесса, Украина, 26 января, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Киев планирует увеличить поставки зерна в африканские страны, сообщает 25 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

О таком намерении заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

По словам чиновника, африканские страны больше всего ощущают острую потребность в продовольствии, а также страдают от повышения цен на него. Они очень ждут поставок украинского зерна, и поэтому открыты для налаживания тесного сотрудничества с украинским бизнесом.

Дмитрасевич отметил, что велись активные переговоры по организации зерновых хабов в портах Западной и Восточной Африки. Они строятся для того, чтобы иметь возможность получать украинское зерно в больших объемах. Это также способствует улучшению логистики. Для Украины, считает чиновник, это выгодно с точки зрения увеличения присутствия на африканских рынках.

Дмитрасевич заявил о скорой отправке в Африку ещё трёх судов с пшеницей, которые пойдут в Кению, Йемен и Судан. Объемы этих поставок составят 25–30 тыс. тонн.

Напомним, что с июля 2022 года действует соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе морским путём продовольствия из украинских портов.