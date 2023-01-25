Берлин, 25 января, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard 2 назвал очень эффективными канцлер ФРГ Олаф Шольц, но одновременно отметил, что конфликт на Украине может завершится не скоро. Соответствующие заявления политик сделал 25 января в прямом эфире второго немецкого канала ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Отвечая на вопрос о том, могут ли поставки танков Leopard 2 оказать влияние на исход конфликта на Украине, Шольц отметил эффективность танков и их пользу. Однако при этом канцлер ФРГ подчеркнул, что исходить необходимо из того, что конфликт на Украине вряд ли завершится в скором времени.

Шольц заявил также, что России не стоит рассчитывать на ослабление поддержки Киева со стороны Запада. Кроме того, политик пояснил, что НАТО не хочет становиться напрямую одним из участников конфликта. Именно по этой причине, по словам канцлера ФРГ, над Украиной не вводится и не будет введена бесполётная зона, а солдаты военного альянса не будут отправлены в зону конфликта.

«Я буду все делать для того, чтобы эта война не переросла в войну между Россией и НАТО», — указал Шольц.

При этом политик не стал прямо отвечать на вопрос о том, сможет ли Киев выйти из конфликта победителем. Шольц осторожно сказал, что Украина «не должна проиграть», но на уточняющий вопрос о том, должна ли, исходя из этого посыла, проиграть Россия, канцлер ответил, что «Россия не должна достичь своих целей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер ФРГ Шольц не смог назвать, в какую сумму Германии обойдётся отправка на Украину танков Leopard 2.