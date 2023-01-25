Николаев, Украина, 25 января, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Энергетическая система Николаевской области получила значительное количество иностранного оборудования, сообщает 25 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Министерство энергетики передало компании «Николаевоблэнерго» более 80 тонн энергетического оборудования, предоставленного «международными партнёрами» киевского режима для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения в Николаевской области. К концу недели область получит еще более 70 тонн оборудования.

Среди иностранных государств, передавших энергетическое оборудование — Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан.

Груз включает в себя различные виды оборудования, в частности, силовые трансформаторы, электростанции резервного питания, опоры, электрический кабель.

Напомним, что в результате регулярных ударов российскими ракетами и беспилотниками энергосистема Украины испытывает чрезвычайно серьёзные трудности.