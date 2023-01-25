Лондон, 25 января, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Британии временно остановили полеты реактивных учебных самолетов Hawk T2 в связи с проблемами с двигателем, 25 января передает телеканал Sky News со ссылкой на представителя британских ВВС.

Кабина британского реактивного учебно-боевого самолёта BAE Advanced Hawk

Журналисты отмечают, что речь может идти в износе лопастей двигателя. В настоящее время ВВС работают с производителем самолетов и ожидают результатов проверки.

Полеты будут возобновлены, когда будет подтверждена безопасность использования Hawk T2. Полеты на другой модификации — Hawk T1 — будут продолжаться. Указанный тип самолетов используется элитной пилотажной группой Red Arrows.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Вооруженные силы США приостановили полеты своих вертолетов Boeing H-47 Chinook из-за ряда случаев с возгоранием двигателей этих аппаратов.

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