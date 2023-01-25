Киев, 25 января, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года, реализация которой должна будет происходить при постоянной международной поддержке, сообщает 25 января пресс-служба украинского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В документе утверждается, что восстановление Украины должно затрагивать сразу все сферы экономики — от транспортной, социальной, жилищной инфраструктуры до глубокой модернизации экономики и обеспечения благоприятного микроклимата для бизнеса.

О необходимости массированной экономической помощи киевскому режиму со стороны США заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время онлайн-конференции «Восстановление Украины: Первая конференция промышленников США и Украины».

»… перед Украиной возникло много экономических вызовов. Среди приоритетов есть развитие логистической инфраструктуры для усиления экспорта сельскохозяйственной продукции железнодорожным и автомобильным путями, восстановление разрушенного жилья, развитие перерабатывающих предприятий. Также критически важно восстановление энергосистемы Украины и обеспечение её защиты от российских атак. Восстановление Украины — это возможность для иностранных инвестиций, реализации совместных проектов украинского и международного бизнеса, создания производств и внедрения новых технологий», — подчеркнул чиновник.

Со стороны американского бизнеса была выражена полная поддержка киевского режима. Предприниматели США подчеркнули, что и дальше будут продолжать сотрудничать и инвестировать в украинский бизнес, в том числе поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, энергетическую инфраструктуру, сотрудничать в части технического образования, развития человеческих ресурсов для будущей реиндустриализации страны.

В завершении онлайн-конференции между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что украинские власти постоянно требуют от стран Запада масштабной экономической помощи.