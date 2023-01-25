Вашингтон, 25 января, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Потребности в поставках вооружений киевскому режиму обсуждаются администрацией США с Киевом на постоянной основе. Такое заявление сделал 25 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос о возможных поставках истребителей Украине.

Edvard Majakari Кабина F-16

«Мы ведем постоянные обсуждения с украинцами о вооружениях, они развиваются по мере изменения условий», — такой комментарий последовал от Кирби на вопрос журналиста о возможных поставках Киеву истребителей четвёртого поколения.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в США всё чаще звучат заявления о необходимости уже сейчас начать обучать лётчиков киевского режима эксплуатации истребителей F-16. Поясняется, что в отличие от подготовки к управлению танками, приобретение умения управлять устроителем требует гораздо больше времени. В случае, если подготовка начнётся в ближайшее время, полный курс пилотами будет пройден лишь к 2025 году.