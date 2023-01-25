Париж, 25 января, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет с российского рынка в связи с «текущими обстоятельствами», 25 января сообщается на сайте компании.

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Как отметили в организации, в числе причин такого решения оказались «растущая сложность операций» и «нестабильность». В Legrand назвали уход с российского рынка «лучшим вариантом» для сотрудников и клиентов компании.

Доля бизнеса организации в России по итогам 2022 года составила 1,5% от годовых продаж. В настоящее время Legrand прорабатывает варианты по передаче управления российским подразделением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее января РБК распространило информацию о том, что компания Ingenico, которая является одним из наиболее крупных поставщиков терминалов для приема карт, может уйти из России уже в марте 2023 года.