Москва, 25 января, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 25 января на своей странице на английском языке в Twitter весьма резко отозвался о бывшем президенте Польше Лехе Валенсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

«Лех Валенса, экс-президент Польши, в восторге. Мол, полякам пора добить Россию и Китай руками Германии. В парне просвечивают навыки наемного подстрекателя Службы безопасности социалистической Польши. Так держать!», — написал Медведев.

Напомним, что Валенса в своём недавнем интервью заявил о необходимости «навести порядок в России и обуздать её имперские традиции», пробудив для этого «национальные устремления у народов, которые Россия покорила за последние несколько сотен лет», а затем заняться Китаем. Валенса призвал Германию «лидировать в спасении Европы».