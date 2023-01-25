Москва, 25 января, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Концерт актёра, шоумена и телеведущего Ивана Урганта, который должен был состояться в клубе «Урбан» в Москве, был отменён по неизвестной причине. Об этом 25 января сказано на странице сообщества Урганта в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

Концерт Ивана Урганта, выступающего под музыкальным псевдонимом Гриша Ургант, который должен был состояться 2 февраля в клубе «Урбан» был отменён. В сообщении указано, что отмена концерта стала неожиданностью для всех.

«Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения». Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта. С любовью, Гриша», — сказано на странице сообщества.

Причины отмены концерта не называются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шоумен и телеведущий Иван Ургант прокомментировал предложение депутата Госдумы от «Справедливой России» Николая Новичкова признать артиста иноагентом.