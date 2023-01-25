Мелитополь, 25 января, 2023, 22:06 — ИА Регнум. В Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Командование ликвидировано. Об этом сообщил 25 января в эфире телеканала НТС председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал», — заявил Рогов.

Напомним, ранее 25 января Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области российские военнослужащие продвинулись в направлении Гуляйполя, взяв несколько опорных пунктов. По его словам, ВС РФ заняли позиции на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное.