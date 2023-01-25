Братислава, 25 января, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Словакия поставит киевскому режиму имеющиеся у неё танки Т-72, если взамен получит достойную замену. Об этом 25 января сообщила журналистам пресс-секретарь минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова.

Kevin S. Abel, U.S. Army Танки Т-72

Она прокомментировала заявление, что Германия поставит на Украину 14 танков Leopard 2.

«Мы понимаем, что Украина нуждается в приобретении максимально большего количества тяжёлой наземной техники, и готовы говорить о немедленной поставке словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — сказала Ковал-Какашчикова.

Представитель минобороны добавила, что пока Братислава не ведёт переговоры с Киевом о поставках Т-72.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден объявил, что принял решение о поставке на Украину 31 танка М1 Abrams.