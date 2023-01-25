Братислава, 25 января, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Минобороны Словакии заявило о готовности передать Киеву свои истребители МиГ-29. Предлагается поставить выведенную из состава ВВС страны летную технику. Об этом сообщил 25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе онлайн-брифинга, пишет «Лента. Ру».

ANTONIO PEDRO SANTOS/ ТАСС Ярослав Надь

По его словам, самолеты находятся на одной из баз страны. Ожидается решение правительства Словакии. Ранее сообщалось, что Братислава готова к обсуждению вопроса, но передача должна осуществляться на небезвозмездной основе.

Напомним, о готовности к поставке Киеву 11 истребителей МиГ-29 сообщила 25 июля 2022 года со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс. Этот вопрос обсуждался и позже, в том числе в декабре 2022 года. Однако вопрос до сих пор не решен.